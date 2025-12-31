Podcast bản tin 17 giờ 31-12: Danh sách 10 trạm dừng nghỉ mới trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam

Podcast bản tin 17 giờ 31-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch UBND TPHCM đi metro đến dự lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM; Đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Danh sách 10 trạm dừng nghỉ mới trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam; Chiều 31-12, giá vàng tiếp tục giảm; Cà Mau: Khởi tố vụ án vi phạm đấu thầu thiết bị y tế liên quan Công ty AIC; Bắt nữ nhân viên tham ô hàng tỷ đồng