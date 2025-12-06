Đa phương tiện

Podcast bản tin 17 giờ 6-12: Hai cô gái kể lại giây phút hoảng loạn tìm đường thoát khỏi vụ cháy trên đường Trần Hưng Đạo

SGGPO

Podcast bản tin 17 giờ 6-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Vì sao cây xanh tại Công viên Thùy Vân được rào chắn kỹ lưỡng?; Khởi công xây dựng nhà ở cho người dân vùng lũ Lâm Đồng; Hai cô gái kể lại giây phút hoảng loạn tìm đường thoát khỏi vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo; Xe khách, xe tải và xe đầu kéo va chạm nhau rồi bốc cháy; Bưởi Diễn rụng hàng loạt sau bão lũ, người dân lo thất thu vụ tết...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

hoảng loạn thoát khỏi đám cháy cháy nhà cháy nhà ở đường Trần Hưng Đạo Công an tỉnh Đồng Tháp tai nạn giao thông tử vong cao tốc Vân Phong - Nha Trang xe khách xe tải xe đầu kéo cháy xe cây xanh Công viên Thùy Vân phường Vũng Tàu bão mưa lũ bưởi Diễn xã Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh bưởi rụng Tết Nguyên đán Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn xây dựng nhà ở

