Podcast bản tin 17 giờ 6-12: Hai cô gái kể lại giây phút hoảng loạn tìm đường thoát khỏi vụ cháy trên đường Trần Hưng Đạo

Podcast bản tin 17 giờ 6-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Vì sao cây xanh tại Công viên Thùy Vân được rào chắn kỹ lưỡng?; Khởi công xây dựng nhà ở cho người dân vùng lũ Lâm Đồng; Hai cô gái kể lại giây phút hoảng loạn tìm đường thoát khỏi vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo; Xe khách, xe tải và xe đầu kéo va chạm nhau rồi bốc cháy; Bưởi Diễn rụng hàng loạt sau bão lũ, người dân lo thất thu vụ tết...