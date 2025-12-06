Podcast bản tin trưa 6-12: Sau 5 ngày đêm thi công, ngành điện đã cấp điện trở lại cho người dân Phú Quốc

Đa phương tiện

Podcast bản tin trưa 6-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khắc phục xong sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc; Giá vàng trong nước sáng 6-12 quay đầu giảm; Đang thả lưới thì thuyền chìm, 2 ngư dân trôi dạt trên biển; Bắc bộ rét về đêm và sáng sớm, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; TPHCM: Cháy nhà trong hẻm khiến một người tử vong; Lâm Đồng: Quốc lộ 1 hết ngập, giao thông trở lại bình thường; Giá heo hơi trong nước tăng mạnh.

Tổng hợp: THU HƯƠNG

