Podcast bản tin ANTT 27-8: Cháy căn nhà bên trong khu đất hơn 1.000m² ở TPHCM; Tuyên án 2 cựu lãnh đạo công ty BĐS mang đất đã bán thế chấp ngân hàng, cấn trừ nợ

SGGPO

Podcast bản tin ANTT 27-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Xử lý các đối tượng bán ghế, trông giữ xe chặt chém tại buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành; Xác định 2 nghi phạm bắn tử vong thanh niên ở Quảng Trị; Tuyên án 2 cựu lãnh đạo công ty BĐS mang đất đã bán thế chấp ngân hàng, cấn trừ nợ; Cháy căn nhà bên trong khu đất hơn 1.000m² ở TPHCM; Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Đà Nẵng.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

