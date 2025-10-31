Đa phương tiện

Podcast bản tin ANTT 31-10: Khởi tố đối tượng mua xăng đốt tiệm spa trong đêm vì ghen

SGGPO

Podcast bản tin ANTT 31-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chuyển hồ sơ sai phạm tại dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao sang công an; Bắt đối tượng cầm đầu đường dây mỹ phẩm giả quy mô lớn ở TPHCM và Tây Ninh; 6 tháng bán hơn 65.000 bóng cười, thu lợi bất chính 7 tỷ đồng; Khởi tố đối tượng mua xăng đốt tiệm spa trong đêm vì ghen; Danh tính 2 kẻ cướp tài sản của trẻ em; Nhóm thanh thiếu niên mang dao đi “thanh toán” được mời về trụ sở công an...

THANH CHIÊU

Từ khóa

Báo Sài Gòn Giải Phóng SGGP Online Tin nóng hôm nay Tin tức 24h mới nhất Thời sự Việt Nam 2025 Thời sự TP.HCM hôm nay Bản tin trực tiếp Phóng sự điều tra SGGP Vụ án chấn động Tin tức an ninh hình sự Điểm nóng chính trị Việt Nam Tin tức quốc tế mới nhất Sự kiện nóng thế giới mỹ phẩm giả hàng giả bóng cười thuyền viên tử vong giải quyết mâu thuẫn trộm cướp xây dựng trụ sở bộ ngoại giao

