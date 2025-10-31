Podcast bản tin ANTT 31-10: Khởi tố đối tượng mua xăng đốt tiệm spa trong đêm vì ghen

Podcast bản tin ANTT 31-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chuyển hồ sơ sai phạm tại dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao sang công an; Bắt đối tượng cầm đầu đường dây mỹ phẩm giả quy mô lớn ở TPHCM và Tây Ninh; 6 tháng bán hơn 65.000 bóng cười, thu lợi bất chính 7 tỷ đồng; Khởi tố đối tượng mua xăng đốt tiệm spa trong đêm vì ghen; Danh tính 2 kẻ cướp tài sản của trẻ em; Nhóm thanh thiếu niên mang dao đi “thanh toán” được mời về trụ sở công an...