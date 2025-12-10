Đa phương tiện

Podcast bản tin 17 giờ 10-12: Nhiều khu vực ở Khánh Hòa bị ngập cục bộ sau mưa lớn

SGGPO

Podcast bản tin 17 giờ 10-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khánh Hòa: Nhiều khu vực ngập cục bộ sau mưa lớn; Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM: Rà soát các vị trí lắp đặt trạm sạc cho xe điện; Thông qua 54 nghị quyết, tạo trục phát triển của TPHCM; Hơn 580.000 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về GD-ĐT giai đoạn 2026-2035; Ngăn chặn người phụ nữ chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo

