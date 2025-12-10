Podcast bản tin trưa 10-12: Giá vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng

Podcast bản tin trưa 10-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Miền Bắc sương mù và lạnh, miền Trung mưa rào; Chủ động ứng phó vùng áp thấp trên Biển Đông; Ngày 31-12, xét xử Lê Trung Khoa và đồng phạm; Giá vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng; Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm không phải nộp thuế thu nhập cá nhân; Giáo viên mầm non địa bàn có khu công nghiệp được hỗ trợ tối thiểu 800.000 đồng/người/tháng...