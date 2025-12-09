Podcast bản tin trưa 9-12: Gấp rút sửa cầu phao bị cuốn trôi do đợt mưa lũ lịch sử

Podcast bản tin trưa 9-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7; Thủ tướng yêu cầu hoàn thành sửa chữa nhà cho bà con vùng lũ trước ngày 31-12-2025; Sau lũ lịch sử, người dân kéo cầu phao bị lũ cuốn trôi gần 1km về sửa chữa; Từ chiều tối 9-12, nhiều nơi có mưa to; Sản phụ từng ghép bàn tay đứt lìa đã sinh 2 bé trai khỏe mạnh...