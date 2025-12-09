Đa phương tiện

Podcast bản tin trưa 9-12: Gấp rút sửa cầu phao bị cuốn trôi do đợt mưa lũ lịch sử

SGGPO

Podcast bản tin trưa 9-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7; Thủ tướng yêu cầu hoàn thành sửa chữa nhà cho bà con vùng lũ trước ngày 31-12-2025; Sau lũ lịch sử, người dân kéo cầu phao bị lũ cuốn trôi gần 1km về sửa chữa; Từ chiều tối 9-12, nhiều nơi có mưa to; Sản phụ từng ghép bàn tay đứt lìa đã sinh 2 bé trai khỏe mạnh...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

thời tiết mưa Nam bộ Trung bộ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương sản phụ nuôi tạm bàn tay dưới chân ghép tay sinh đôi diễn viên Thương Tín qua đời diễn viên Thương Tín cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi va chạm xe đầu kéo tai nạn giao thông Thủ tướng Phạm Minh Chính chiến dịch Quang Trung sửa chữa nhà ở nhà sập đổ bão lũ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 Lực lượng vũ trang Quân khu 7 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân mưa lũ cầu phao La Khê Trẹm lũ cuốn trôi

