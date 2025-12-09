Podcast bản tin 17 giờ 9-12: Lời kể của nạn nhân vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Podcast bản tin 17 giờ 9-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Người dân hoan nghênh "quyết định mang tính lịch sử" của TPHCM; TPHCM đề xuất chi 23 tỷ đồng/năm hỗ trợ hộ nuôi gia súc, gia cầm quy mô nhỏ; Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp; Lời kể của nạn nhân vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Phẫu thuật lấy búi tóc nặng 0,5kg trong dạ dày bệnh nhi 6 tuổi; Tạm giữ hơn 6.400 bộ quần áo có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới.