Podcast bản tin chiều 18-3: Mr Pips Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu 738 vụ lừa đảo

Podcast bản tin chiều 18-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thành ủy TPHCM thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt; "Siêu sân khấu" gần 1.400 tỷ đồng của TPHCM sáng đèn từ tháng 4 tới; Áo dài - nhịp cầu văn hóa giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế; Đề nghị truy tố Mr Pips Phó Đức Nam trong vụ lừa đảo hơn 1.300 tỷ đồng; Gió chướng - Mỗi ngày 200 tấn cát xâm lấn khu vực Bãi Sau...