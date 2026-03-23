Podcast bản tin chiều 23-3: Củng cố hồ sơ xử lý nam thanh niên chặn xe, đánh phụ nữ ở phường Định Công

Podcast bản tin chiều 23-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khóa XIV quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng; Kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa XI sẽ bầu chức danh chủ chốt HĐND, UBND Thành phố; Ngư dân Hà Tĩnh liên tiếp trúng đậm cá mòi và cá trích biển; Cứu sống bệnh nhi nhiễm não mô cầu liên quan đến ổ dịch ở Phú Quốc; Củng cố hồ sơ xử lý nam thanh niên chặn xe, đánh phụ nữ ở phường Định Công...