Podcast bản tin thời sự ngày 23-6: Dự báo hướng di chuyển của siêu bão Mekkhala

Podcast bản tin thời sự ngày 23-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Sắp xuất hiện hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan do El Nino; Bão Mekkhala mạnh lên thành siêu bão; TPHCM tiếp tục tinh giản biên chế 5-10% giai đoạn 2027-2031; TPHCM đề xuất hệ số "K = 1" khi chuyển mục đích sử dụng đất; Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người nhẹ dạ, nữ bị cáo lĩnh án chung thân; Dông lốc làm tốc mái nhà dân, công sở ở Lâm Đồng...