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Podcast bản tin thời sự ngày 23-6: Dự báo hướng di chuyển của siêu bão Mekkhala

SGGPO

Podcast bản tin thời sự ngày 23-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Sắp xuất hiện hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan do El Nino; Bão Mekkhala mạnh lên thành siêu bão; TPHCM tiếp tục tinh giản biên chế 5-10% giai đoạn 2027-2031; TPHCM đề xuất hệ số "K = 1" khi chuyển mục đích sử dụng đất; Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người nhẹ dạ, nữ bị cáo lĩnh án chung thân; Dông lốc làm tốc mái nhà dân, công sở ở Lâm Đồng...

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THANH CHIÊU (tổng hợp)

THANH CHIÊU (tổng hợp)

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SGGP Bộ Công an dự án nhà ở cho thuê nhân lực thi công dự báo thời tiết nắng nóng mưa dông miền Bắc nắng nóng elnino tinh giản biên chế cắt giảm nhân sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản hạn hán hệ số K đất

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