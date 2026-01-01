Podcast bản tin tối 1-1: Ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch, 18 người chết do tai nạn giao thông

Podcast bản tin tối 1-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Dịp Tết Dương lịch 2026: Tuyến metro số 1 quá tải; Quốc lộ 51 thông thoáng ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026; Đà Lạt: Điểm đến lý tưởng dành cho du khách những ngày đầu năm mới; Ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch, 18 người chết do tai nạn giao thông; Xuyên đêm ghép tim cho bệnh nhi 15 tuổi suy tim giai đoạn cuối; Phú Thọ: Tạm giữ hình sự nam thanh niên lao xe vào cảnh sát giao thông...