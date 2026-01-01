Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 1-1: Ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch, 18 người chết do tai nạn giao thông

SGGPO

Podcast bản tin tối 1-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Dịp Tết Dương lịch 2026: Tuyến metro số 1 quá tải; Quốc lộ 51 thông thoáng ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026; Đà Lạt: Điểm đến lý tưởng dành cho du khách những ngày đầu năm mới; Ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch, 18 người chết do tai nạn giao thông; Xuyên đêm ghép tim cho bệnh nhi 15 tuổi suy tim giai đoạn cuối; Phú Thọ: Tạm giữ hình sự nam thanh niên lao xe vào cảnh sát giao thông...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Quốc lộ 51 ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026 giao thông thông thoáng nghỉ lễ Công an tỉnh Vĩnh Long tai nạn giao thông Tết Dương lịch 2026 tuyến metro số 1 hành khách tăng cao tạm giữ hình sự chống đối lao xe vào cảnh sát giao thông Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM ghép tim suy tim giai đoạn cuối Đà Lạt du lịch

