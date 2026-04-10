Podcast bản tin tối 10-4: Diễn biến mới vụ “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp ở Phú Thọ

Podcast bản tin tối 10-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tây Nguyên - Nam Trung bộ căng mình phòng chống cháy rừng; Điều tra làm rõ vụ hơn 134 ha mía ở Đắk Lắk bị cháy; TP Huế thí điểm cấm xe sơ mi rơ moóc chạy ban ngày trên quốc lộ 49; Thống nhất tháo dỡ 2 trạm thu phí bỏ hoang trên quốc lộ 51; Nước máy liên tục bị “ngắt”, ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân; Hút thuốc lá điện tử hoặc thuốc lá nung nóng có thể bị phạt đến 5 triệu đồng...