Podcast bản tin tối 14-12: Vụ TikToker Phó Đức Nam lừa đảo: Công an đề nghị dừng giao dịch căn hộ ở chung cư cao cấp tại TPHCM

Podcast bản tin tối 14-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự công bố Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; Cứu 4 người dân bị mắc kẹt ở giữa sông do lũ lên cao; Nghi can sát hại cô gái, cướp tài sản ở TPHCM đã tự sát tại Vĩnh Long; Vụ TikToker Phó Đức Nam lừa đảo: Công an đề nghị dừng giao dịch căn hộ ở chung cư cao cấp tại TPHCM.