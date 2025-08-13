Podcast bản tin tối 13-8: Thông tin mới vụ sạt lở đất ở khu vực quán cà phê Tây Hồ

Podcast bản tin tối 13-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ 3; “Hổ mang chúa” Su-30MK2 luyện tập cho nhiệm vụ A80; Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9; Mở tiếp 1 cửa xả đáy của hồ thủy điện Hòa Bình; Vụ sạt lở đất làm 2 người tử vong: Quán cà phê nằm trong khu vực quy hoạch đất trồng cây lâu năm...