Podcast bản tin tối 13-8: Thông tin mới vụ sạt lở đất ở khu vực quán cà phê Tây Hồ

SGGPO

Podcast bản tin tối 13-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ 3; “Hổ mang chúa” Su-30MK2 luyện tập cho nhiệm vụ A80; Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9; Mở tiếp 1 cửa xả đáy của hồ thủy điện Hòa Bình; Vụ sạt lở đất làm 2 người tử vong: Quán cà phê nằm trong khu vực quy hoạch đất trồng cây lâu năm...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Tổ quốc diễu binh diễu hành Quốc khánh 2-9 concert quốc gia quân đội công an vũ khí khí tài Biển Đông gió mạnh áp thấp nhiệt đới sóng lớn tỉnh Sơn La côn trùng hiện tượng thiên nhiên tỉnh Hà Tĩnh cá chết hàng loạt cá nổi trắng mặt hồ bốc mùi hôi thối Nhà máy điện gió Thạnh Hải 1 gãy 13 trụ đường dây truyền tải điện 22kV cáp đứt trên biển giao thông thủy thủy điện Hòa Bình xả đáy máy bay Su-30MK2 hổ mang chúa máy bay chiến đấu sạt lở quán cà phê Tây Hồ vùi lấp 2 người

