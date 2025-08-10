Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 10-8: Tổng Bí thư gặp mặt thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc

Podcast bản tin tối 10-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc; Bộ Y tế khuyến cáo khẩn biện pháp giám sát, phòng chống bệnh Chikungunya; Hàng ngàn người dân đổ về Hồ Gươm xem lực lượng công an diễu hành; Gấp rút chỉnh trang, hoàn thiện khán đài tại Quảng trường Ba Đình cho đại lễ A80; Nghệ An: Voi rừng xuất hiện gần khu dân cư; Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích khi leo núi ở Nha Trang...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

