Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin tối 16-8: Nông dân miền Tây đón lộc vàng mùa nước nổi

SGGPO

Podcast bản tin tối 16-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80; Đón đoàn Quân đội Nhân dân Lào tham gia diễu binh, diễu hành dịp 2-9; Còn 6 đến 7 cơn bão trên Biển Đông, rét đậm từ tháng 11; Nông dân miền Tây đón lộc vàng mùa nước nổi; Sập cầu ở Đồng Nai; Vụ “mẹ Bắp” bị tố trục lợi tiền từ thiện: Người tố cáo khiếu nại việc không khởi tố; Triệt phá đường dây ma túy hơn 295kg từ Lào về Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00

THU HƯƠNG

Từ khóa

Quốc khánh 2-9 tổng hợp luyện quân đội công an a80 sập cầu Đồng Nai Đoàn Quân đội Nhân dân Lào Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo diễu binh diễu hành lễ 2-9 nước lũ sông Mê Công miền Tây tỉnh Đồng Tháp cá linh thời tiết bão mưa lớn rét đậm đơn khiếu nại mẹ Bắp lạm dụng tiền từ thiện Phạm Thoại ma túy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn