Podcast bản tin tối 16-8: Nông dân miền Tây đón lộc vàng mùa nước nổi

Podcast bản tin tối 16-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80; Đón đoàn Quân đội Nhân dân Lào tham gia diễu binh, diễu hành dịp 2-9; Còn 6 đến 7 cơn bão trên Biển Đông, rét đậm từ tháng 11; Nông dân miền Tây đón lộc vàng mùa nước nổi; Sập cầu ở Đồng Nai; Vụ “mẹ Bắp” bị tố trục lợi tiền từ thiện: Người tố cáo khiếu nại việc không khởi tố; Triệt phá đường dây ma túy hơn 295kg từ Lào về Việt Nam.