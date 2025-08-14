Đa phương tiện

Podcast bản tin trưa 14-8: Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc

Bản tin trưa 14-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc; Biển Đông có thể xuất hiện vùng áp thấp; Lễ khai giảng năm học mới sẽ trực tuyến toàn quốc từ 8 giờ đến 9 giờ 30 ngày 5-9; Giải cứu 5 người trong vụ cháy nhà ở Đà Nẵng; Lâm Đồng: Xuất hiện vết nứt lớn chạy dọc ngọn đồi; Lời khai bất ngờ của tài xế xe khách chở vượt 21 người, khai tên giả.

Tổng hợp: THỤY QUYÊN

