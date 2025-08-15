Podcast bản tin ANTT 15-8: Cà Mau: Cây xanh bật gốc, đè 2 người đi đường; Bắt giữ nghi phạm truy sát 3 mẹ con khiến bé trai 5 tuổi tử vong

Podcast bản tin ANTT 15-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chủ đầu tư “kêu cứu” vì người dân “xé rào” qua cầu Đại Ngãi 2; Công an Hà Nội truy nã ông Đoàn Bảo Châu; Bắt giữ nghi phạm truy sát 3 mẹ con khiến bé trai 5 tuổi tử vong; Cà Mau: Cây xanh bật gốc, đè 2 người đi đường; Người đàn ông đâm đôi nam nữ bị thương rồi tự thiêu trong cabin xe container; Khống chế người đàn ông gây tai nạn rồi bỏ trốn còn tấn công CSGT...