Podcast bản tin ANTT 15-8: Cà Mau: Cây xanh bật gốc, đè 2 người đi đường; Bắt giữ nghi phạm truy sát 3 mẹ con khiến bé trai 5 tuổi tử vong

SGGPO

Podcast bản tin ANTT 15-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chủ đầu tư “kêu cứu” vì người dân “xé rào” qua cầu Đại Ngãi 2; Công an Hà Nội truy nã ông Đoàn Bảo Châu; Bắt giữ nghi phạm truy sát 3 mẹ con khiến bé trai 5 tuổi tử vong; Cà Mau: Cây xanh bật gốc, đè 2 người đi đường; Người đàn ông đâm đôi nam nữ bị thương rồi tự thiêu trong cabin xe container; Khống chế người đàn ông gây tai nạn rồi bỏ trốn còn tấn công CSGT...

THU HƯƠNG

Công an phường Bình Dương cố thủ trong xe container tự thiêu tự ý dỡ rào lắp ván lên cầu leo trèo buôn bán hàng rong cầu Đại Ngãi 2 an ninh trật tự tấn công lực lượng CSGT tai nạn giao thông mưa lớn gió mạnh cây xanh bật gốc cây đè trúng người giết người Công an tỉnh Tuyên Quang truy sát Công an TP Hà Nội điều tra truy nã đối tượng

