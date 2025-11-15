Podcast bản tin tối 15-11: Miền Bắc đón không khí lạnh, có nơi rét đậm, có nơi dưới 10 độ C

Podcast bản tin tối 15-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Miền Bắc đón không khí lạnh, có nơi rét đậm, có nơi dưới 10 độ C; Sâu “lạ” xuất hiện trong khu dân cư Phú Hòa; Đặt thiết bị nhỏ bằng viên thuốc vào tim, cứu sống cụ bà 83 tuổi; Hội chẩn trực tuyến, kịp thời cứu sống ngư dân bị đa chấn thương tại Côn Đảo; Đà Nẵng: Triển khai cứu hộ tại điểm sạt lở xã Hùng Sơn; Điều tra vụ án mạng do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu; Phát hiện cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép.