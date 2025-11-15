Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin tối 15-11: Miền Bắc đón không khí lạnh, có nơi rét đậm, có nơi dưới 10 độ C

SGGPO

Podcast bản tin tối 15-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Miền Bắc đón không khí lạnh, có nơi rét đậm, có nơi dưới 10 độ C; Sâu “lạ” xuất hiện trong khu dân cư Phú Hòa; Đặt thiết bị nhỏ bằng viên thuốc vào tim, cứu sống cụ bà 83 tuổi; Hội chẩn trực tuyến, kịp thời cứu sống ngư dân bị đa chấn thương tại Côn Đảo; Đà Nẵng: Triển khai cứu hộ tại điểm sạt lở xã Hùng Sơn; Điều tra vụ án mạng do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu; Phát hiện cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép.

0:00 / 0:00
0:00

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

Miền Bắc đón không khí lạnh rét đậm Sâu lông khu dân cư Phú Hòa Hội chẩn trực tuyến kịp thời cứu sống ngư dân đa chấn thương Côn Đảo Đà Nẵng sạt lở xã Hùng Sơn Điều tra vụ án mạng mâu thuẫn ăn nhậu Phát hiện cơ sở chế biến mỡ động vật kinh doanh trái phép

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn