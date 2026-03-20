Podcast bản tin tối 20-3: Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Đảo Vàng để điều tra hành vi lừa đảo

Podcast bản tin tối 20-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đề nghị hỗ trợ nguồn vật liệu mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận; Kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành; Cần 50 tỷ đồng để xử lý sạt lở cho đèo Prenn; Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày khai thác; Giải pháp bảo toàn 8 tỷ USD nông sản xuất khẩu do xung đột Trung Đông; Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty dịch vụ bất động sản Đảo Vàng