Podcast bản tin tối 20-6: Mưu sinh dưới chân núi lửa triệu năm Chư B’lúk

Podcast bản tin tối 20-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lãnh đạo TPHCM thăm thanh niên tình nguyện “Mùa hè số”; TPHCM: 102 gia đình Việt đồng hành cùng sinh viên Lào, Campuchia; Hà Nội và nhiều nơi sắp chạm ngưỡng 39 độ C; Động thổ Nhà máy điện gió Nhật Bản - Bạc Liêu gần 2.500 tỷ đồng; Đắk Lắk khởi động đầu tư Cụm công nghiệp Tân Tiến; Mưu sinh dưới chân núi lửa triệu năm Chư B’lúk.