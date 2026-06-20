Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin tối 20-6: Mưu sinh dưới chân núi lửa triệu năm Chư B’lúk

SGGPO

Podcast bản tin tối 20-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lãnh đạo TPHCM thăm thanh niên tình nguyện “Mùa hè số”; TPHCM: 102 gia đình Việt đồng hành cùng sinh viên Lào, Campuchia; Hà Nội và nhiều nơi sắp chạm ngưỡng 39 độ C; Động thổ Nhà máy điện gió Nhật Bản - Bạc Liêu gần 2.500 tỷ đồng; Đắk Lắk khởi động đầu tư Cụm công nghiệp Tân Tiến; Mưu sinh dưới chân núi lửa triệu năm Chư B’lúk.

0:00 / 0:00
0:00

THU HƯƠNG (tổng hợp)

Từ khóa

Nhà máy điện gió Nhật Bản - Bạc Liêu xây dựng thi công Cà Mau Thành đoàn TPHCM gia đình Việt sinh viên Lào sinh viên Campuchia học tập dự báo thời tiết nắng nóng mưa dông đồng chí Đặng Minh Thông đội hình mùa hè số nền tảng số xã Đất Đỏ phường Bà Rịa Công dân số TPHCM gieo hạt xã Krông Nô tỉnh Lâm Đồng đất bazan chân núi lửa Chư B’Lúk Cụm công nghiệp Tân Tiến

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn