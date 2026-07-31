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Podcast bản tin thời sự 31-7: Chi trả đợt 10 hơn 318 tỷ đồng cho trái chủ vụ Vạn Thịnh Phát

SGGPO

Podcast bản tin thời sự 31-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tuần tra song phương biên giới Việt Nam - Lào; Rà soát, sắp xếp để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị kinh tế Đảng; Nghiên cứu tách giải phóng mặt bằng khỏi dự án chính, bứt phá tiến độ di dời nhà ven sông, kênh; Đoàn đại biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM dâng hương tại Côn Đảo; Kết quả kiểm tra chuyên ngành: Các mẫu xăng sinh học E10 đều đạt chuẩn quốc gia...

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THU HƯƠNG (tổng hợp)

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thi hành án dân sự chi trả đợt 10 trái chủ vụ án Vạn Thịnh Phát bà Trương Mỹ Lan Bộ KH-CN xăng E10 RON 95-III xăng dầu xăng E10 tuần tra song phương biên giới Việt Nam Lào đơn vị kinh tế Đảng giải phóng mặt bằng tiến độ di dời nhà ven sông kênh rạch Đoàn đại biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM dâng hương dâng hoa Côn Đảo

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