Podcast bản tin thời sự 31-7: Chi trả đợt 10 hơn 318 tỷ đồng cho trái chủ vụ Vạn Thịnh Phát

Podcast bản tin thời sự 31-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tuần tra song phương biên giới Việt Nam - Lào; Rà soát, sắp xếp để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị kinh tế Đảng; Nghiên cứu tách giải phóng mặt bằng khỏi dự án chính, bứt phá tiến độ di dời nhà ven sông, kênh; Đoàn đại biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM dâng hương tại Côn Đảo; Kết quả kiểm tra chuyên ngành: Các mẫu xăng sinh học E10 đều đạt chuẩn quốc gia...