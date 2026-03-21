Podcast bản tin tối 21-3: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm sâu

Podcast bản tin tối 21-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lần đầu tiên Quốc hội có đại diện của người dân tộc Ơ Đu; Dự kiến ngày 31-3 tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử; Đại sứ quán Việt Nam bảo hộ công dân trong vụ rơi xuống biển tại Nhật Bản; Thị trường vàng chiều 21-3: Tiếp tục nối dài chuỗi giảm sang phiên thứ 3; Đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku khơi thông tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam.