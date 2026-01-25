Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 25-1: Bắt nhóm đối tượng 6 lần cắt trộm dây cáp ngầm điện trung thế

SGGPO

Podcast bản tin tối 25-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lãnh đạo Hội Nông dân TPHCM thăm, động viên người trồng hoa tết xã Bình Chánh; Phường Hạnh Thông (TPHCM) mang “Xuân Đoàn Kết - Tết Nghĩa Tình” đến Cần Thơ; Cà Mau: Mang quà xuân đến vùng biên giới biển Gành Hào; Khánh Hòa: Hai tàu du lịch cập Cảng quốc tế Cam Ranh; Bắt nhóm đối tượng 6 lần cắt trộm dây cáp ngầm điện trung thế; Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với giao dịch gần 100 tỷ đồng...

THANH CHIÊU

Từ khóa

Báo Sài Gòn Giải Phóng SGGP Online Tin nóng hôm nay Thời sự TP.HCM hôm nay Vụ án chấn động Tin nóng 24 giờ SGGP An ninh trật tự phiên chợ Xuân 0 đồng xuân yêu thương tết nguyên đán xuân bính ngọ 2026 cá độ bóng đá vi phạm giao thông khai thác cát hoa tết tàu du lịch vịnh cam ranh

