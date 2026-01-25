Podcast bản tin tối 25-1: Bắt nhóm đối tượng 6 lần cắt trộm dây cáp ngầm điện trung thế

Podcast bản tin tối 25-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lãnh đạo Hội Nông dân TPHCM thăm, động viên người trồng hoa tết xã Bình Chánh; Phường Hạnh Thông (TPHCM) mang “Xuân Đoàn Kết - Tết Nghĩa Tình” đến Cần Thơ; Cà Mau: Mang quà xuân đến vùng biên giới biển Gành Hào; Khánh Hòa: Hai tàu du lịch cập Cảng quốc tế Cam Ranh; Bắt nhóm đối tượng 6 lần cắt trộm dây cáp ngầm điện trung thế; Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với giao dịch gần 100 tỷ đồng...