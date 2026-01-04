Podcast bản tin tối 4-1: Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Podcast bản tin tối 4-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Người dân tấp nập trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026; Hơn 1,2 triệu lượt khách tham quan TPHCM dịp Tết Dương lịch 2026; Xuyên lễ xây nhà “3 cứng” cho người dân vùng lũ ở Huế; Phường Vũng Tàu: Cứu 9 du khách tắm biển bị lọt ao xoáy, sóng đánh xa bờ; Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây; 4 ngày nghỉ tết: 94 người chết do tai nạn giao thông đường bộ.