Podcast bản tin tối 5-10: Tàu chở dầu Hàn Quốc tông chìm tàu cá cùng 11 ngư dân; Lâm Đồng: Cháy cơ sở giặt ủi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

SGGPO

Podcast bản tin tối 5-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quý 4-2025 phải tăng tốc, bứt phá; Nửa đêm nay, 5-10, tâm bão vào Đông Bắc bộ; Quảng Ninh: Bão số 11 áp sát, đặc khu Cô Tô ứng phó khẩn cấp; Cấp tập ứng phó bão số 11 trước giờ G: Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học, cấm biển, xả nước hồ chứa; Tàu chở dầu Hàn Quốc tông chìm tàu cá cùng 11 ngư dân; Lâm Đồng: Cháy cơ sở giặt ủi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

thủ tướng chính phủ thủ tướng phạm minh chính bão số 10 cháy cơ sở dịch vụ giặc ủi lâm đồng công ty giặc ủi thời tiết bão số 11 quãng ninh phòng chống bão đảo cô tô mưa lớn cứu 11 thuyền viên gia lai tàu hàn quốc cấm biển học sinh nghỉ học

