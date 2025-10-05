Podcast bản tin tối 5-10: Tàu chở dầu Hàn Quốc tông chìm tàu cá cùng 11 ngư dân; Lâm Đồng: Cháy cơ sở giặt ủi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Podcast bản tin tối 5-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quý 4-2025 phải tăng tốc, bứt phá; Nửa đêm nay, 5-10, tâm bão vào Đông Bắc bộ; Quảng Ninh: Bão số 11 áp sát, đặc khu Cô Tô ứng phó khẩn cấp; Cấp tập ứng phó bão số 11 trước giờ G: Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học, cấm biển, xả nước hồ chứa; Tàu chở dầu Hàn Quốc tông chìm tàu cá cùng 11 ngư dân; Lâm Đồng: Cháy cơ sở giặt ủi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.