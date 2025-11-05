Podcast bản tin tối 5-11: Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học chiều 6-11 để chủ động ứng phó bão số 13

Podcast bản tin tối 5-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khánh Hòa: Sơ tán hàng trăm hộ dân xóm Núi khỏi vùng sạt lở; Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học chiều 6-11 để chủ động ứng phó bão số 13; Quảng Ngãi: Xuất hiện nhiều vết nứt trên đồi, uy hiếp 54 hộ dân; Xem xét cấp sổ hồng cho một số dự án nhà ở; Bắt chồng ca sĩ Đoàn Di Băng để điều tra hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả"; Phá đường dây chuyên cung cấp tài khoản mạng xã hội cho nhóm lừa đảo ở Campuchia...