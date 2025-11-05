Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin tối 5-11: Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học chiều 6-11 để chủ động ứng phó bão số 13

SGGPO

Podcast bản tin tối 5-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khánh Hòa: Sơ tán hàng trăm hộ dân xóm Núi khỏi vùng sạt lở; Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học chiều 6-11 để chủ động ứng phó bão số 13; Quảng Ngãi: Xuất hiện nhiều vết nứt trên đồi, uy hiếp 54 hộ dân; Xem xét cấp sổ hồng cho một số dự án nhà ở; Bắt chồng ca sĩ Đoàn Di Băng để điều tra hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả"; Phá đường dây chuyên cung cấp tài khoản mạng xã hội cho nhóm lừa đảo ở Campuchia...

0:00 / 0:00
0:00

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group bán hàng giả ca sĩ Đoàn Di Băng Khánh Hòa sơ tán hàng trăm hộ dân sạt lở bão số 13 sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông vi phạm nhóm lừa đảo ở Campuchia sổ hồng nhà ở thương mại nhà ở xã hội tham nhũng kinh tế buôn lậu mua bán giấy kiểm nghiệm sầu riêng Quảng Ngãi vết nứt gãy sạt lở đất đe dọa tính mạng Đà Nẵng học sinh nghỉ học ứng phó bão số 13

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn