Podcast bản tin trưa 11-4: Những điểm "trốn nắng hè" trong dịp lễ 30-4 và 1-5

Podcast bản tin trưa 11-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Nhiệt độ vượt 40 độ C, nắng nóng gay gắt lan rộng nhiều khu vực; Nguyên nhân ban đầu vụ 4 người chết cháy ở Gia Lai; Hàng trăm người tham gia chữa cháy rừng ở Nghệ An; Đắk Lắk: Xe máy chở 3 tông vào gốc cây, 2 người tử vong; Du lịch lễ 30-4 và 1-5: Sôi động thị trường gần, ngắn ngày; Giảm chi phí, tăng cơ hội học tập từ chính sách sách giáo khoa miễn phí