Podcast bản tin trưa 19-1: Cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

SGGPO

Podcast bản tin trưa 19-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng họp phiên trù bị; Đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Cả nước hướng về Đại hội XIV của Đảng; Từ chiều tối và đêm 20-1, không khí lạnh ảnh hưởng tới miền Bắc và miền Trung; Tuyến cao tốc Hậu Giang - Cà Mau chính thức thông xe từ trưa 19-1; Giá vàng nhẫn 9999 tăng 2,5 triệu đồng/lượng

THANH CHIÊU

