Podcast bản tin trưa 20-1: Pháo hoa sẽ rực sáng trong chương trình “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”

Podcast bản tin trưa 20-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Pháo hoa sẽ rực sáng trong chương trình “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”; TPHCM thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; Khẩn trương chỉnh trang khu vực trung tâm TPHCM để đón tết; Tối và đêm 20-1, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng ở Đông Bắc Bộ; Bán kết giải bóng đá U23 châu Á 2026, Việt Nam - Trung Quốc: Vượt ải lịch sử.