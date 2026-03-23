Podcast bản tin trưa 23-3: Cá mái chèo dài gần 4 mét trôi dạt vào vùng ven biển Lâm Đồng

Podcast bản tin trưa 23-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga; Thủ tướng gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga; Sáng 23-3, giá vàng giảm thêm 2 triệu đồng/lượng; Miền Bắc có mưa rào, miền Nam nắng nóng nhiều nơi; Hạn chế một số tuyến đường khu vực Thủ Thiêm, người dân lưu ý lộ trình thay thế;Cá mái chèo dài gần 4 mét trôi dạt vào vùng ven biển Lâm Đồng...