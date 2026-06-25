Podcast bản tin trưa 25-6: Xe khách cháy rụi trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Podcast bản tin trưa 25-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; Dấu ấn lịch sử, khát vọng phát triển và đột phá thể chế; Hơn 3.100 thí sinh xác nhận nhập học lớp 10 chuyên, tích hợp; Sáng 25-6, giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới gần 20 triệu đồng/lượng; Bắc bộ sắp chấm dứt nắng nóng, Trung bộ còn duy trì nền nhiệt trên 38 độ C...