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Podcast bản tin trưa 26-6: TPHCM có 34 tuyến đường ngập khi mưa lớn, triều cường

SGGPO

Podcast bản tin trưa 26-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Sử dụng radar xuyên đất tìm mộ tập thể liệt sĩ trong Kinh thành Huế; Đường sắt chạy tàu chuyên dụng đưa đón y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2; Truyền lượng máu lớn cứu sống người bệnh bị vỡ động mạch chủ ngực nguy kịch; Sáng 26-6: Giá vàng trong nước tăng trở lại sau 3 phiên giảm; Nhiều nơi có mưa trong hôm nay 26-6; Đặc khu Lý Sơn làm sạch rác thải đại dương, bảo vệ rạn san hô...

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THU HƯƠNG (tổng hợp)

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