Podcast bản tin trưa 6-4: Tiếp tục nắng nóng diện rộng, hàng loạt trạm đo ghi nhận 39 độ C

Podcast bản tin trưa 6-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đồng chí Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội; Toàn bộ 500 người trúng cử đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI; Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; Siêu dự án 22.000 tỷ đồng nối Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột: Dự kiến thông xe trước 2-9; Nắng nóng diện rộng, Hà Nội có thể 35-39 độ C...