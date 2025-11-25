Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast tin 17 giờ 25-11: Có hành vi không đúng mực với nữ sinh, thầy giáo bị xử lý thế nào?

SGGPO

Podcast bản tin 17 giờ ngày 25-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đèo Prenn - tuyến cửa ngõ quan trọng dẫn vào Đà Lạt đã thông xe; Hơn 100 y, bác sĩ tại TPHCM lên đường đến vùng lũ Đắk Lắk; Vàng miếng SJC trưa 25-11 lên sát 153 triệu đồng/lượng; Kỷ luật thầy giáo có hành vi không đúng mực với nữ sinh lớp 10 ở Tây Ninh; Tây Ninh: Dùng ô tô, súng điện trộm chó trong đêm; Bắt nghi phạm cướp tiệm vàng ở xã Châu Thành (Đồng Tháp)

0:00 / 0:00
0:00

THANH CHIÊU

THANH CHIÊU

Từ khóa

Báo Sài Gòn Giải Phóng SGGP Online Tin nóng hôm nay Tin tức 24h mới nhất Thời sự Việt Nam 2025 Thời sự TP.HCM hôm nay Bản tin trực tiếp Phóng sự điều tra SGGP Vụ án chấn động Điểm nóng chính trị Việt Nam Tin tức quốc tế mới nhất sạt lở núi mưa giảm dần áp thấp nhiệt đới ngập lụt mưa lớn sạt lở giá vàng nuôi chó mèo cứu trợ vùng lũ cướp tiệm vàng cướp trộm chó đèn Prenn thông xe đèo Prenn

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn