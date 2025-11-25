Podcast tin 17 giờ 25-11: Có hành vi không đúng mực với nữ sinh, thầy giáo bị xử lý thế nào?

Podcast bản tin 17 giờ ngày 25-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đèo Prenn - tuyến cửa ngõ quan trọng dẫn vào Đà Lạt đã thông xe; Hơn 100 y, bác sĩ tại TPHCM lên đường đến vùng lũ Đắk Lắk; Vàng miếng SJC trưa 25-11 lên sát 153 triệu đồng/lượng; Kỷ luật thầy giáo có hành vi không đúng mực với nữ sinh lớp 10 ở Tây Ninh; Tây Ninh: Dùng ô tô, súng điện trộm chó trong đêm; Bắt nghi phạm cướp tiệm vàng ở xã Châu Thành (Đồng Tháp)