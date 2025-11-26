Đa phương tiện

Podcast bản tin trưa 26-11: Lộ thủ đoạn “phù phép” xuất xứ mỹ phẩm do Mailisa phân phối độc quyền

Podcast bản tin trưa 26-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bão Koto vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 15; Sau mưa lũ, người dân miền Trung khẩn trương ứng phó bão số 15; Dùng UAV giám sát khói bụi công nghiệp, điểm phát thải lớn; Quảng Trị: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sạt lở đất tại Khe Sanh; Đình chỉ lưu hành, thu hồi 162 sản phẩm mỹ phẩm liên quan chuỗi thẩm mỹ Mailisa; Khởi tố 2 đối tượng tổ chức đưa 24 người xuất cảnh trái phép sang Đài Loan...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

