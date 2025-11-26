Podcast bản tin 17 giờ 26-11: Sửa đồ điện tử, xe máy miễn phí giúp người dân sau mưa lũ

Podcast bản tin 17 giờ 26-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khai mạc Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025; Phải lượng hóa các dự báo về gió, sóng, thông tin kịp thời cơn bão số 15; Quảng Ngãi khẩn trương ứng phó bão số 15; Khánh Hòa: Sửa đồ điện tử, xe máy miễn phí giúp người dân sau mưa lũ; Vườn sầu riêng ở Đồng Tháp xuất hiện bệnh lạ; Bắt 14 đối tượng lừa hơn 8.000 người, chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng.