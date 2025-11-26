Đa phương tiện

Podcast bản tin 17 giờ 26-11: Sửa đồ điện tử, xe máy miễn phí giúp người dân sau mưa lũ

SGGPO

Podcast bản tin 17 giờ 26-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khai mạc Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025; Phải lượng hóa các dự báo về gió, sóng, thông tin kịp thời cơn bão số 15; Quảng Ngãi khẩn trương ứng phó bão số 15; Khánh Hòa: Sửa đồ điện tử, xe máy miễn phí giúp người dân sau mưa lũ; Vườn sầu riêng ở Đồng Tháp xuất hiện bệnh lạ; Bắt 14 đối tượng lừa hơn 8.000 người, chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng.

Tổng hợp: THU HƯƠNG

mưa lớn dự báo thời tiết mưa bão bão Koto bão số 15 Biển Đông sửa chữa miễn phí đồ gia dụng xe máy ngập nước giúp người dân Khánh Hòa ổn định cuộc sống mưa lũ an ninh mạng tội phạm công nghệ cao lừa đảo tiền mã hóa TOSI tỉnh Quảng Ngãi tàu thuyền sơ tán dân dự trữ nhu yếu phẩm mì gói

