Podcast tin trưa 25-11: Những quy định bắt buộc đối với người nuôi chó mèo

Podcast bản tin trưa 25-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khánh Hòa: Vừa khắc phục hậu quả mưa lũ, vừa chủ động ứng phó bão số 15; Áp thấp nhiệt đới đang đi vào Biển Đông; Từ đêm 25 đến sáng 26-11, nhiệt độ miền Bắc giảm mạnh; Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 sáng nay tăng 2 triệu đồng/lượng; Hơn 500 trí thức trẻ và nhà lãnh đạo toàn cầu đối thoại tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025; TPHCM: Chủ nuôi chó, mèo bắt buộc khai báo với chính quyền địa phương...