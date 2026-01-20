Đa phương tiện

Podcast: Phát huy trí tuệ, đoàn kết, đổi mới - Nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của Thành phố Hồ Chí Minh

Trao đổi với phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ, nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua của TPHCM không chỉ để đánh giá kết quả đạt được, mà quan trọng là để xác lập rõ hơn vai trò, trách nhiệm và phương thức đóng góp của một trung tâm lớn đối với các mục tiêu chiến lược mà Đại hội đang thảo luận và quyết định.

Thực hiện: VĂN MINH - HỮU NGHĨA

