Podcast tin tối 22-3: Ngành đường sắt tăng chuyến phục vụ giỗ Tổ và lễ 30-4 - 1-5

Podcast bản tin tối 22-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tai nạn giữa 3 ô tô trên quốc lộ 1A, một người tử vong; Đang tiếp tục tìm kiếm 3 lao động Việt Nam bị sóng cuốn ở Nhật Bản; Cựu cán bộ kỹ thuật trường đại học lừa đảo hơn 13 tỷ đồng dự án mua bán đá muối; Ngành đường sắt tăng chuyến phục vụ giỗ Tổ và lễ 30-4 - 1-5; Chuyển hồ sơ điều tra đối tượng cố ý xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh cảnh sát giao thông.