Podcast tin tối 23-6: Nắng nóng ở Trung bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới

Podcast bản tin tối 23-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM áp dụng KPI đánh giá cán bộ toàn diện; Hoãn phiên phúc thẩm vụ tranh chấp thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh; Nắng nóng gay gắt, nhu cầu dùng điện cao, gia tăng nguy cơ cháy nổ; Giá vàng giảm thêm đến 1 triệu đồng/lượng so với sáng nay; Tạo đường lửa cô lập 2 đám cháy rừng ở Quảng Trị; Cháy lớn tại ki ốt bán hàng điện tử, điện lạnh ở Hà Tĩnh.