Podcast tin trưa 17-3: Sáng 17-3: giá vàng trong nước quay đầu giảm

Bản tin trưa 17-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thời tiết ngày 17-3: Đông Nam bộ nắng nóng, TPHCM mưa vào chiều tối; Sáng 17-3: giá vàng trong nước quay đầu giảm; Nghiêm cấm việc găm hàng, đội giá xăng dầu gây rối loạn thị trường; TPHCM ban hành kế hoạch triển khai tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm; TPHCM đặt mục tiêu huy động 1.000 tỷ đồng kiều hối cho tín dụng xanh và công nghệ.