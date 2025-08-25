Đa phương tiện

Podcast tin trưa 25-8: Đồng chí Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM | Trước giờ bão số 5 đổ bộ, "cháy hàng" đèn tích điện, bao nilon đựng nước

Podcast bản tin trưa 25-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Hành động với trách nhiệm cao nhất vì sự phát triển thành phố; Bão số 5 đặc biệt nguy hiểm, đĩa mây lớn đã chạm vào miền Trung; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại Hà Tĩnh; Bão số 5 bắt đầu gây mưa to gió lớn tại khu vực Bắc miền Trung; Trước giờ bão số 5 đổ bộ, "cháy hàng" đèn tích điện, bao nilon đựng nước...

Báo Sài Gòn Giải Phóng SGGP Online Sài Gòn Giải Phóng Online Tin tức thời sự Việt Nam Tin tức quốc tế mới nhất Tin nóng TP.HCM Phóng sự điều tra thời tiết mưa dông mưa bão Quốc khánh 2-9 bão kajiki bão số 5 gió giật mạnh siêu bão cấp 16 trần lưu quang bí thư thành ủy TPHCM bão đổ bộ cháy hàng trước giờ bão đổ bộ phó thủ tướng chỉ đạo chống bão mưa to gió lớn

