Podcast tin trưa 25-8: Đồng chí Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM | Trước giờ bão số 5 đổ bộ, "cháy hàng" đèn tích điện, bao nilon đựng nước

Podcast bản tin trưa 25-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Hành động với trách nhiệm cao nhất vì sự phát triển thành phố; Bão số 5 đặc biệt nguy hiểm, đĩa mây lớn đã chạm vào miền Trung; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại Hà Tĩnh; Bão số 5 bắt đầu gây mưa to gió lớn tại khu vực Bắc miền Trung; Trước giờ bão số 5 đổ bộ, "cháy hàng" đèn tích điện, bao nilon đựng nước...