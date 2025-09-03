Podcast: Trạm Radar 590 - “Mắt thần” canh giữ biển trời

Đa phương tiện

Trên đỉnh núi Thánh Giá gần 600 mét so với mực nước biển ở Côn Đảo, có một nơi được ví như "mắt thần canh giữ biển trời", đó chính là Trạm Radar 590. Ở đó, giữa mây mù và gió muối, những người lính radar ngày đêm bám trụ, thầm lặng bảo vệ vùng trời, vùng biển Tổ quốc. Họ không chỉ quan sát, mà còn gửi gắm cả tình yêu quê hương và gia đình nơi đầu sóng ngọn gió. Hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về nghị lực và sự hy sinh thầm lặng ấy.

