Quản trị thực thi - quản trị kết quả

Chỉ 1 tuần sau khi Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thông tin việc trưng dụng khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài để xây dựng công viên, bố trí tượng đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19; ngày 24-10, UBND TPHCM đã ban hành Kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại phiên họp trước đó (vào đầu tháng 10) cũng về việc làm dự án công trình công cộng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

Sáng 25-10, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm đã có văn bản khẩn, báo cáo UBND TPHCM về phương án triển khai. Ngoài 2 hạng mục quan trọng nêu trên, sẽ còn mở rộng đường, xây dựng bãi giữ xe ngầm và các dịch vụ tiện ích khác.

Cùng với đó, chủ trương dừng dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội, chuyển công năng khu đất này thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh kết hợp công viên công cộng ven sông Sài Gòn, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM cũng đã có những đề xuất cụ thể, đáng chú ý là khoảng 60% diện tích khu đất hơn 31ha sẽ được dành cho công viên cây xanh và mặt nước, thay cho các dự án nhà ở cao tầng trước đây. Các cơ quan liên quan cũng đang khẩn trương nghiên cứu lộ giới cho tuyến Nguyễn Tất Thành mở rộng…

Rõ ràng, từ chủ trương của Thường trực Thành ủy TPHCM đến chỉ đạo thực thi của UBND TPHCM đối với trách nhiệm triển khai của các sở ngành và các đơn vị liên quan đã nhất quán về mục tiêu, phương thức và nhất là tiến độ thời gian. Tất cả đều được công khai, minh bạch hóa trước người dân, vì thế tạo sự tin cậy, ủng hộ xã hội mạnh mẽ.

Cũng ngay sau cuộc họp giữa Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, để hiện thực hóa mục tiêu kết nối hạ tầng - giao thông vùng, Sở Tài chính TPHCM đã có báo cáo, kiến nghị lên UBND TP về đề xuất của Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise tham gia lập báo cáo nghiên cứu dự án cầu Phú Mỹ 2 theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Với điểm đầu tại đường Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM), điểm cuối là đường Liên cảng (tỉnh Đồng Nai), dự án sẽ tăng sự kết nối TPHCM với sân bay Long Thành - một nhiệm vụ khẩn cấp trước khi đưa sân bay quốc tế này vào khai thác đạt hiệu quả.

Như vậy, từ chủ trương của Đảng đến thực thi của các cấp chính quyền và sự phối hợp triển khai giữa cơ quan chức năng với doanh nghiệp đã được nhất quán, tạo sự thông suốt nhanh, mạnh gắn với kết quả thành phẩm từng công đoạn. Đây chính là cách hiện thực hóa một trong những nội dung thảo luận được nhiều đại biểu quan tâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM vừa qua. Đó là làm sao tăng khả năng tổ chức thực hiện và quản trị các kết quả thực thi một cách tốt nhất. Từ nghị quyết ra thành hành động, từ hành động đo đếm được các kết quả thật sự đi vào đời sống kinh tế - xã hội dân sinh của người dân.

Trong đó cần nhấn mạnh việc áp dụng KPI để đo lường các sản phẩm đầu ra cụ thể của từng ngành, từng lĩnh vực và ứng dụng công nghệ để phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời các kết quả đó cũng như các khuyến nghị nhằm cải thiện hay điều chỉnh phù hợp. Phương thức “biết làm” là một trong những điểm mới của thành phố, ngay ở giai đoạn khởi động nhiệm kỳ này.

“Biết làm” được biểu hiện rõ, tập trung ở ngay chính người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các đơn vị, bộ phận để có sự dẫn dắt đúng, thiết kế các “đường dẫn” trúng trọng tâm, tạo động lực, truyền cảm hứng cho cấp dưới và tập thể. “Biết làm” nên cũng biết lắng nghe, phân định được các giải pháp tối ưu trước khi ra quyết định và quan trọng nữa là biết - dám bảo vệ những ý kiến đúng. Cái dám làm, dám bảo vệ, dám chịu trách nhiệm cũng là nối dài từ đây.

Đơn cử như quá trình, cách thức tiếp cận nhà đầu tư của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã đem lại một kết quả xứng đáng, như khẳng định của ông Kenneth Tse, Tổng Giám đốc Intel Products Vietnam (IPV) nêu hôm 24-10 tại Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP): tập đoàn này đang lên kế hoạch chuyển hoạt động lắp ráp, đóng gói và kiểm định từ cơ sở tại nhà máy Costa Rica sang Việt Nam.

Đây có thể xem là sự bảo chứng cho “lòng tin chiến lược” của tập đoàn chip hàng đầu thế giới sau những gì mà đối tác TPHCM đã nỗ lực tạo lập, củng cố. Cũng cần phải nhắc lại chuyến công tác vào trung tuần tháng 10 vừa qua, người đứng đầu chính quyền TPHCM đã gặp và lắng nghe những trăn trở của bà Sarah Kemp, Phó Chủ tịch phụ trách quan hệ Chính phủ quốc tế của Tập đoàn Intel. Chỉ 1 tuần sau, những “trăn trở” ấy đã được giải quyết. Đó là Ban Quản lý Khu Công nghệ cao hoàn tất Báo cáo đánh giá số 143/BC-KCNC, xác nhận Intel hoàn toàn đủ điều kiện.

Trên cơ sở đó, UBND TPHCM chính thức có văn bản gửi Cơ quan điều hành Quỹ tại Bộ Tài chính, đề nghị xem xét và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Intel. Về Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-ray), Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng vừa ký ban hành Giấy phép số 475/GPTBBX-UBND.

“Chúng tôi đến đây không để nhắc lại cam kết mà để thông báo kết quả giải quyết, minh chứng cho cam kết: mọi khó khăn của Intel là ưu tiên hàng đầu của lãnh đạo TP” - phát biểu của Chủ tịch UBND TPHCM đã được chứng minh bằng phương thức quản trị thực thi, quản trị kết quả mà đối tác lớn Intel là một ví dụ cụ thể.

