Chính trị

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức

SGGPO

Sáng 8-4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 40 điểm cầu trên cả nước và có hơn 7.000 đại biểu tham dự.

Tại điểm cầu chính, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì. Cùng dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham dự tại điểm cầu TPHCM có đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe GS-TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày chuyên đề “Những điểm mới, quan trọng trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng”.

Thứ trưởng Bộ KH-CN Lê Xuân Định trình bày chuyên đề “Quan điểm về khoa học và công nghệ trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn TPHCM dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

GS-TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày chuyên đề “Quan điểm về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trình bày chuyên đề “Quan điểm về báo chí, xuất bản trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”.

VĂN MINH

