Quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật đạt giải về học tập và làm theo Bác

Chiều 16-11, tại Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng phường Bình Hòa (TPHCM), Sở VH-TT TPHCM phối hợp Nhà hát Kịch Thành phố tổ chức chương trình biểu diễn quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm văn học nghệ thuật đạt giải về thể loại múa chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần I năm 2025, Đại hội MTTQ Việt Nam TPHCM; đồng thời là dịp nhìn lại chặng đường 50 năm văn học nghệ thuật TPHCM sau ngày đất nước thống nhất.

Đến dự chương trình có bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM

Chương trình biểu diễn gồm ba chương: “Khúc khải hoàn”, “Bài ca xây dựng” và “Khát vọng vươn cao”.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Kim Loan tham dự chương trình

Mở màn chương trình là các tác phẩm ca, múa khắc họa hình ảnh con đường Hồ Chí Minh, nơi bao thế hệ "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước". Đặc biệt, hình ảnh của đoàn tàu không số mang khí tài, sức mạnh của miền Bắc tiếp viện cho miền Nam, làm nên huyền thoại "Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển".

Đông đảo khán giả đủ mọi lứa tuổi đến xem chương trình

Liên khúc Đoàn Vệ Quốc Quân - Vì nhân dân quên mình, Câu hò bên bờ Hiền Lương, tác phẩm múa Con đường trên biển, liên khúc Sài Gòn quật khởi - Bão nổi lên rồi - Đất nước trọn niềm vui... được trình diễn trong chương trình.

Liên Khúc "Đoàn Vệ Quốc Quân – Vì nhân dân quên mình" mang âm hưởng hào hùng

Chương trình kết thúc với liên khúc Thênh thang đường mới - thể hiện khát vọng hùng cường.

Bà Nguyễn Thị Huế, 65 tuổi, người dân khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, xúc động: "Những bài hát này tôi vẫn hay nghe khi còn trẻ và đã đi theo tôi cả một thời thanh xuân. Hôm nay được nghe ca sĩ hát trực tiếp, lại còn được xem các nghệ sĩ múa nữa, tôi thấy quá hạnh phúc."

Lịch biểu diễn các suất tiếp theo: 17 giờ 30 phút ngày 26-11 tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, 18 giờ ngày 27-11 tại Học viện Cán bộ TPHCM, 19 giờ ngày 29-11 tại Nhà Văn hoá Sinh viên TPHCM (Làng Đại học) và 19 giờ ngày 5-12 tại Trung đoàn Gia Định (Bộ Tư lệnh Thành phố).

TÂM TRANG