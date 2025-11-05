Phát huy tinh thần đoàn kết, nhân lên nghĩa sẻ chia ở khu dân cư

Đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, tham dự.

Đại diện Ban Công tác Mặt trận, tổ chức chính trị xã hội các khu phố bên bảng tượng trưng kết quả thực hiện cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa bàn dân cư

Thời gian qua, nhân dân liên khu phố 4, 5, 17, 18 luôn đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, điển hình như: Cải tạo điểm rác lưu cữu thành vườn rau; tuyến hẻm “đoàn kết – nghĩa tình – tự quản”; “15 phút Chủ nhật xanh”…

Đồng chí Dương Trọng Hiếu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tặng quà các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tân Thới Hiệp

Phát biểu chúc mừng tại sự kiện, đồng chí Dương Trọng Hiếu biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đóng góp tích cực của tập thể Ban Công tác Mặt trận và nhân dân các khu phố, đặc biệt là các hoạt động xây dựng cộng đồng, chăm lo đời sống người dân và giữ gìn an ninh trật tự.

Đại diện lãnh đạo phường Tân Thới Hiệp biểu dương các hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư năm 2025

Đồng chí tin tưởng trong thời gian tới, Ban Công tác Mặt trận liên khu phố cùng nhân dân các khu phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhân lên nghĩa sẻ chia. Mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi khu phố cùng chung tay, thể hiện tinh thần trách nhiệm, góp sức xây dựng địa phương ngày một phát triển văn minh, giàu đẹp.

Người dân mua sắm ở gian hàng Chợ 0 đồng tại ngày hội

Dịp này, phường Tân Thới Hiệp biểu dương 17 hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư năm 2025.

MẠNH THẮNG